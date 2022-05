Λάρισα

Λάρισα: Έσκασε γκαζάκι στα πόδια του

Στο νοσοκομείο ο άτυχος άντρας με εγκαύματα που του προκάλεσε το γκαζάκι.

Στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη Λάρισα μεταφέρθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ένας άντρας 65 ετών με εγκαύματα στα πόδια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το συμβάν έλαβε χώρα λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι, σε χωριό του δήμου Κιλελέρ.

Ο άτυχος άντρας μετά το ατύχημα με γκαζάκι, είχε το κουράγιο να ενημερώσει το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σπίτι και τον παρέλαβε για ιατρική βοήθεια.

