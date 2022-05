Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – ΑΠΘ: Πεδίο μάχης τα ξημερώματα το Πανεπιστήμιο

Δεκάδες άτομα επιτέθηκαν με μολότοφ σε αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Επεισόδια ξέσπασαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα μέσα στο campus του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι επιτέθηκαν λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα με βόμβες μολότοφ κατά των δυνάμεων των ΜΑΤ που βρισκόταν έξω από τη Σχολή Θετικών Επιστημών, και συγκεκριμένα, στον χώρο της πρώην κατάληψης «Στέκι στο Βιολογικό», όπου κατασκευάζεται η βιβλιοθήκη.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης κατά των 60-70 ατόμων, που τους επιτέθηκαν.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν στους υπόλοιπους χώρους του πανεπιστημίου με επίκεντρο τον αύλειο χώρο μπροστά από το Αστεροσκοπείο με εκτεταμένη ρίψη μολότοφ και ειδικού τύπου εκρηκτικούς μηχανισμούς αλλά κια απάντηση με χημικά από τις αρχές.

Στην επιχείρηση συνέδραμε και ο «Αίαντας» της Αστυνομίας, που με ρίψεις του κατέσβησε κατά τόπους εστίες φωτιών. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή τουλάχιστον δύο ατόμων.

Να σημειωθεί πως στον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής σε εξέλιξη ήταν και πάρτι με μεγάλο αριθμό ατόμων. Για τον λόγο αυτόν επί ποδός βρισκόταν από νωρίτερα εχθές το βράδυ δυνάμεις της ΕΛΑΣ εντός και εκτός του πανεπιστημιακού ιδρύματος, οι οποίες και προχώρησαν σε προληπτικές προσαγωγές.

