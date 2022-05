Αχαΐα

Τροχαίο με τραυματίες 16χρονους

Ανήλικοι τραυματίες σε τροχαίο. Σε σοβαρή κατάσταση ο ένας. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στα ανατολικά γεφύρια του Αιτωλικού

Δυο νεαροί, 16 ετών που επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα συγκρούστηκαν με διερχόμενο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τους ενός, ο οποίος και έχει διακομισθεί στην Πάτρα σε σοβαρή κατάσταση. Ο δεύτερος τραυματίστηκε πιο ελαφρά και νοσηλεύεται στο Αγρίνιο

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και πλήρωμα του αστυνομικού τμήματος Αιτωλικού, το οποίο και ανέλαβε την προανάκριση για το ατύχημα.

