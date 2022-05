Ηράκλειο

Ηράκλειο: ηλικιωμένος αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του!

Τραγικό θάνατο βρήκε ηλικιωμένος αγρότης το μεσημέρι της Κυριακής όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που χειριζόταν.





Ο άτυχος ηλικιωμένος πήρε το τρακτέρ του και κατευθύνθηκε προς το χωράφι της ιδιοκτησίας του, για αγροτικές δουλειές. Κι ενώ κινούνταν με το αγροτικό μηχάνημα σε πολύ μικρή απόσταση από το σπίτι του, μόλις 100 μέτρων, σύμφωνα με πληροφορίες, έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με αποτέλεσμα το τρακτέρ να ανατραπεί και να τον καταπλακώσει.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά για την παροχή της οποιασδήποτε συνδρομής στον άτυχο ηλικιωμένο, αφού είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

πηγή; ekriti.gr

