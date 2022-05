Δωδεκανήσα

Φωτιά στην Κάλυμνο (βίντεο)

Κινητοποίηση στην Κάλυμνο για φωτιά που εκδηλώθηκε σε ύψωμα. Ταχύτατη η αντίδραση της Πυροσβεστικής



Φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Βουτσάνι Καλύμνου, κινητοποιώντας επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έχει κατεύθυνση το Βαθύ και καίει θαμνώδη έκταση, ενώ λόγω των ανέμων έχει φτάσει μέχρι την κορυφογραμμή.

Καταβάλλεται προσπάθεια να ελεγχθεί η φωτιά και να αποφευχθεί η επέκτασή της, πριν πέσει το φως της ημέρας.

πηγή: kalymnosnews.gr

