Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έβγαλαν μαχαίρι σε ελεγκτές... επειδή τους ζήτησαν το εισιτήριό τους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγο σε λεωφορείο της γραμμής 33 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγο σε λεωφορείο της γραμμής 33 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Δύο αλλοδαποί χωρίς εισιτήριο απείλησαν με μαχαίρι ελεγκτές του ΟΑΣΘ.

Σύμφωνα με πληροφορίες,, ο ένας από τους δυο δράστες είχε κρυμμένο το πτυσσόμενο μαχαίρι στην κάλτσα του.

Το έβγαλε και το έδωσε κρυφά στον φίλο του. Με μια αστραπιαία κίνηση ο ένας από τους ελεγκτές το άρπαξε από τα χέρια του αλλοδαπού.

Ο οδηγός του λεωφορείου στάθμευσε στην οδό Εγνατία, στο ύψος της οδού Αντιγονιδών και κράτησε κλειστές τις πόρτες μέχρι την άφιξη περιπολικού της Άμεσης Δράσης. Το πλήρωμα του περιπολικού τους πέρασε χειροπέδες και τους μετέφερε στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου. Εκεί μετέβησαν και οι ελεγκτές για να δώσουν κατάθεση. Οι συλληφθέντες είναι ένας 24χρονος και ένας 20χρονος, υπήκοοι Συρίας.

πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα

Πάτρα: Πρόταση για εκταφή της Μαλένας από την Τσάκωνα

Ερντογάν: Σταματήστε στην Μεσόγειο, σταματήστε στο Αιγαίο

Χρήστου για μωβ μέδουσα: θα είναι σε πολλές παραλίες για λίγες μέρες