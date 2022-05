Λασιθίου

Άγιος Νικόλαος: Στο νοσοκομείο δύο αδελφάκια– Διαβιούσαν σε ακατάλληλο περιβάλλον

Τα παιδιά ζούσαν χωριστά λόγω οικονομικών και άλλων προβλημάτων στην οικογένεια. .



Στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, στην παιδιατρική κλινική, μεταφέρθηκαν με Εισαγγελική παραγγελία δυο αδέλφια, αγόρια, 6 και 3 ετών, αφού μετά από έλεγχο των υγειονομικών υπηρεσιών κρίθηκε ακατάλληλο το περιβάλλον που διαβιούσαν.

Τα παιδιά που κατάγονται από χωριό του Δήμου Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με πληροφορίες, ζούσαν χωριστά λόγω οικονομικών και άλλων προβλημάτων στην οικογένεια. Το εξάχρονο αγόρι είχε αναλάβει ο παππούς ο οποίος ζει σε άλλο χωριό, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το παιδί φέτος δεν πήγε στο σχολείο.

Το μικρότερο αγόρι, τριών ετών, ζει με τον πατέρα του, ωστόσο κρίθηκαν ακατάλληλες οι συνθήκες στις οποίες μεγάλωναν με αποτέλεσμα ο Εισαγγελέας να αφαιρέσει την επιμέλεια από τους γονείς των δυο ανηλίκων και να ζητήσει την μεταφορά των παιδιών σε κατάλληλη δομή φιλοξενίας για όσο αυτό κριθεί απαραίτητο, ενώ έχουν προγραμματιστεί να γίνουν ιατρικές εξετάσεις όπως προβλέπει η διαδικασία.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία εργάζεται η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, προκειμένου τα δυο αδέλφια να νιώσουν τη θαλπωρή που έχουν ανάγκη. Την προσπάθεια αυτή συνδράμει καθημερινά ο Ερυθρός Σταύρος, ενώ διακριτικά συμβάλει σε ό,τι χρειαστεί και η αστυνομική διεύθυνση Λασιθίου. Τα δυο αγόρια είναι καλά στην υγεία τους και θα αναχωρήσουν για τη δομή φιλοξενίας, μόλις ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται.

