Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός ναύτη στο λιμάνι

Ο 34χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η ανακοίνωση του Λιμενικού για το ατύχημα.

Ένας 34χρονος ναύτης τραυματίστηκε ελαφρά χθες το απόγευμα κατά την πρόσδεση δεξαμενόπλοιου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, ο ναυτικός διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Παπαγεωργίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

