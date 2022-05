Ρεθύμνου

Κρήτη: Τον πυροβόλησε μετά από καυγά

Το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ ο δράστης αναζητείται. Πιθανότερο σενάριο για τη διένεξη οι κτηματικές διαφορές.

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Μαΐου, μετά από πυροβολισμό που σημειώθηκε σε περιοχή του Ρεθύμνου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 75χρονος φέρεται να πυροβόλησε 55χρονο, τραυματίζοντας τον στο πόδι.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του neakriti.gr, αρχικά εκτυλίχθηκε διένεξη και καυγάς μεταξύ των δυο ανδρών από το Ρέθυμνο, κοντά σε βίλα στην περιοχή Τρία Μοναστήρια.

Το επικρατέστερο σενάριο, το οποίο εξετάζει η ΕΛΑΣ και φέρεται να πυροδότησε το ένοπλο επεισόδιο, είναι η ύπαρξη κτηματικών διαφορών ανάμεσα στους δυο άνδρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, ενώ την ίδια στιγμή, ο 75χρονος αναζητείται από τις Αρχές.

