Αγρίνιο: Φίδι δάγκωσε άντρα - Δεν υπήρχε αντίδοτο στο νοσοκομείο

Περιπέτεια για άνδρα που τον δάγκωσε οχιά. Αγώνας δρόμου για το αντίδοτο.

Από το Αγρίνιο στην Πάτρα διακομίστηκε ένας άνδρας που τον δάγκωσε οχιά! Έπρεπε να του χορηγηθεί αντιοφικός ορός, ο οποίος, όμως, δεν υπήρχε στο νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Αιτωλοακαρνανίας.

Ειδικότερα, το περιστατικό συνέβη σε χωριό κοντά στο Αγρίνιο, όταν μία οχιά δάγκωσε τον άνδρα στο πόδι. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της πόλης, το οποίο, ωστόσο, από το 2017 και μετά δεν διαθέτει αντιοφικό ορό. Κι αυτό επειδή, με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, μόνο τα νοσηλευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας φροντίδας έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται και να χορηγούν αντιοφικούς ορούς σε ασθενείς

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες αργότερα η κατάσταση του άνδρα που τον δάγκωσε οχιά επιδεινώθηκε. Το πόδι του πρήστηκε και κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Πάτρας, αφού έπρεπε να του χορηγηθεί αντιοφικός ορός.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά τη διακομιδή του στην Πάτρα και τη χορήγηση αντίδοτου, ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του.

Τέλος, ο λόγος που περιορίστηκε η διάθεση του αντιοφικού ορού είναι πως σε αρκετές περιπτώσεις έμενε στα ράφια, έληγε και πετιόταν, με την τιμή αγοράς του, όμως, να είναι αρκετά υψηλή.

Πηγή: karvasaras.gr

