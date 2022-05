Λάρισα

Λάρισα: Φωτιά σε χώρο ανακύκλωσης (εικόνες)

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.



Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας σε ανοιχτό χώρο ανακύκλωσης έξω από τη Λάρισα.

Στο σημείο – στον δρόμο Λάρισας – Καρδίτσας, λίγο πριν τη διασταύρωση για κοινότητα Ελευθεραί – επιχειρούν πυροσβέστες με 10 πυροσβεστικά οχήματα.

Η φωτιά, για την ώρα, δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο.

#Πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης επί της Επ. Οδού Λάρισας – Καρδίτσας στη Δ.Κ. Ελευθέρων του Δήμου Λαρισαίων.

Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 9 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. pic.twitter.com/0jNpSNCgsY — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 30, 2022

Πηγή: larissanet.gr

