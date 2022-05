Χαλκιδική

Χαλκιδική: Σύλληψη για τον βιασμό 19χρονης σε παραλία

Χειροπέδες στον άνδρα που κατηγορείται από την 19χρονη ότι την βίασε στην παραλία, μέρα- μεσημέρι. Ποιος ήταν.

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθη ένας άνδρας κατηγορούμενος για το βιασμό 19χρονης στη Χαλκιδική.

Πρόκειται για 56χρονο κρατούμενο των φυλακών Κασσάνδρας, ο οποίος βρισκόταν έξω με άδεια.

Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σύμφωνα με την καταγγελία της κοπέλας, τη Δευτέρα και λίγο πριν πιάσει δουλειά σε ξενοδοχείο της περιοχής, πήγε για μπάνιο σε μια απόμερη παραλία.

Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, της επιτέθηκε και τη βίασε ο φερόμενος ως δράστης.

