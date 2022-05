Δωδεκανήσα

Ρόδος - Φαληράκι: επεισόδια με θαμώνες σε νυχτερινά κέντρα (βίντεο)

Παραμένει ακόμη άγνωστο αν έχουν επιληφθεί οι αστυνομικές αρχές κι αν έχουν υποβληθεί μηνύσεις.

Απίστευτα επεισόδια που θυμίζουν καταστάσεις που έχουν περάσει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας του Φαληρακίου σημειώθηκαν χθες το βράδυ στην διαβόητη οδό Ερμού και απαθανατίστηκαν από κατοίκους των Καλυθιών που τα ανάρτησαν στα social media.

Το επεισόδιο στο βίντεο σημειώθηκε χθες το βράδυ ενώ παραμένει ακόμη άγνωστο αν έχουν επιληφθεί οι αστυνομικές αρχές κι αν έχουν υποβληθεί μηνύσεις.

(Πηγή βίντεο: dimokratiki.gr)

Οι μεγάλες ποσότητες αλκοόλ αλλά και η ανωριμότητα, όπως λένε οι τοπικοί φορείς, οδήγησαν στον καυγά ανάμεσα σε δύο αγόρια, γεγονός που μόνο ως μεμονωμένο μπορούν να χαρακτηρίσουν.

Όπως λέει ο Παναγιώτης Τοκουζης, Πρόεδρος των Ιδιοκτητών Μικρών Καταλυμάτων Ρόδου, «έγινε μία παρεξήγηση μεταξύ δύο παιδιών, είχανε πιει λίγο παραπάνω. Αυτό είναι το Φαληράκι, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που γίνονταν παλιά»

Ο Σάββας Παγωνάκης, Υπεύθυνος Τουρισμού Ρόδου, στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, επρόκειτο για «ανωριμότητα της νεολαίας. Κάποιος ήπιε λίγο παραπάνω, κάποιος θεώρησε ότι έχει περισσότερη δύναμη από τον άλλο και λιγότερο μυαλό…».

Οι παλιές εικόνες έχουν περάσει στην Ιστορία και πλέον το Φαληράκι, λένε στον ΑΝΤ1 οι τοπικοί φορείς, είναι ένας προορισμός που γεμίζει κάθε χρόνο από οικογένειες και παρέες, από τουρίστες κάθε ηλικίας που απολαμβάνουν τις διακοπές τους ανέφελα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «το Φαληράκι μπορεί τώρα να φιλοξενήσει από τον μικρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο, έχουμε και ηλικιωμένους οι οποίοι χαίρονται το Φαληράκι».







