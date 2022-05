Δωδεκανήσα

Ρόδος: Βρέθηκε αιμόφυρτος δίπλα σε μάντρα οικοδομικών υλικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη αστυνομικές έρευνες για την εξιχνίαση υπόθεσης απόπειρας ανθρωποκτονίας.



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται αστυνομικές έρευνες στην Ρόδο για την εξιχνίαση υπόθεσης απόπειρας ανθρωποκτονίας 43χρονου.

Ο άνδρας χθες το βράδυ βρέθηκε, σε χώρο συγκέντρωσης υλικών, όπου διέμενε μέσα σε πρόχειρο παράπηγμα στην Ρόδου - Καλλιθέας, σοβαρά τραυματισμένος φέροντας κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον άνω θώρακα και λαιμό.

Την προανάκριση διεξάγει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρόδου με τη συνδρομή του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ρόδου. Παράλληλα παραγγέλθηκε ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη.

Τον τραυματία Σ. Κ. 43 ετών, βρήκε αιμόφυρτο και σοβαρά τραυματισμένο ένας φίλος του, ο οποίος ο οποίος εργάζεται σε διπλανή μάντρα οικοδομικών υλικών στη λεωφόρο Ρόδου - Καλιθέας και επικοινώνησε με το 100 καλώντας αμέσως σε βοήθεια.

Ο 43χρονος μεταφέρθηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ που έφθασαν στο σημείο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.





Πηγή: rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνταγμα: Ο άνδρας με την καραμπίνα και το προειδοποιητικό μήνυμα του (εικόνες)

Σαλαμίνα: Ο γιος πίσω από την δολοφονία της 77χρονης

Επίδομα παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις