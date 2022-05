Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: Νεκρός 30χρονος οδηγός μηχανής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικός θάνατος για τον νεαρό που έχασε την ζωή του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον σώσουν.

(εικόνα αρχείου)

Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο “Παπανικολάου” της Θεσσαλονίκης άφησε σήμερα το απόγευμα ένας 30χρονος Έλληνας, οδηγός μοτοσυκλέτας που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο.