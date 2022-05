Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε κρεμασμένος στο γυμναστήριό του - Έρευνα από το Ανθρωποκτονιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έχει διαταχθεί εισαγγελική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του. Η ανάρτηση στα social media λίγο πριν τον χαμό του.



Τις συνθήκες θανάτου 50χρονου ιδιοκτήτη γυμναστηρίου στη Θεσσαλονίκης ερευνούν οι διωκτικές Αρχές της πόλης.

Ο 50χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο γυμναστήριό του επί της οδού Γαμβέτα, στην περιοχή της Τούμπας.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η εισαγγελία Πρωτοδικών και με εντολή της προς το τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ζητήθηκε να υπάρξει πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες την υπόθεση αναλαμβάνει το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, καθώς όπως προκύπτει τίθεται θέμα ηθικών αυτουργών πίσω από την αυτοκτονία του 50χρονου, ενώ έχει διαταχθεί εισαγγελική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Ο 50χρονος σύμφωνα με πληροφορίες, με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook επέδειξε πρόσωπα, ως ηθικούς αυτουργούς πίσω από το βίαιο τέλος που έδωσε στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τελευταίο του μήνυμα περιέγραφε πως εξαπατήθηκε από τη γυναίκα που ήταν ερωτευμένος, ενώ άφηνε ξεκάθαρα «αιχμές» για εμπλοκή της σε κύκλωμα που εκμεταλλεύεται γνωστούς επιχειρηματίες και επιφανείς ανθρώπους και στο οποίο, μάλιστα, συμμετέχουν και ανήλικες κοπέλες.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Ορλεάνη: Πυροβολισμοί σε τελετή αποφοίτησης

Οπαδική βία: Καταδίκη νεαρών για επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Θεσσαλονίκη

Φρικτό έγκλημα: Σκότωσε τον άντρα της, τον τεμάχισε και τον... μαγείρεψε