Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με εγκατάλειψη με κλεμμένο λεωφορείο (εικόνες)

Τραυματισμός οδηγού και εγκατάλειψη του κλεμμένου οχήματος, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Τροχαίο ατύχημα με κλεμμένο όχημα και εγκατάλειψη σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην οδό Αλ. Παπαναστασίου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 00:25, όταν ένα 16θέσιο λεωφορείο πετάχτηκε με ταχύτητα στην οδό Αλ. Παπαναστασίου από την οδό Αρχιμήδους. Προσέκρουσε πλαγιομετωπικά με ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο εκείνη τη στιγμή κινούνταν στην οδό Αλ. Παπαναστασίου. Από τη σύγκρουση το ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Ο 26χρονος οδηγός του κατάφερε και βγήκε μόνος του από το όχημα. Είχε τραυματιστεί ελαφρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον παρέλαβε για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Ο οδηγός του mini bus μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί τράπηκε σε φυγή. Μάταια προσπάθησαν να τον σταματήσουν κάποιοι περαστικοί. Έγινε «καπνός». Όπως αποδείχτηκε αργότερα, ο λόγος που το έβαλε στα πόδια ήταν γιατί το 16θέσιο όχημα δεν ήταν δικό του. Το είχε κλέψει δέκα λεπτά νωρίτερα από την λεωφόρο Κ. Καραμανλή.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν φθορές και σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το 16θέσιο λεωφορείο ανήκει σε κλινική που εδρεύει στον Δήμο Θέρμης. Το όχημα που οδηγούσε ο 26χρονος ανήκει σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από την Τροχαία Θεσσαλονίκης.

