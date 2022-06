Ηράκλειο

Ηράκλειο: άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στην αδερφή και στον ανιψιό του

Ένα νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο εκτυλίχθηκε χθες στο Ηράκλειο με «πρωταγωνιστή» έναν 49χρονο άνδρα που επιτέθηκε στην αδερφή και τον ανιψιό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν σε γειτονιά του Ηρακλείου χθες το απόγευμα όταν μετά από έναν έντονο καυγά ο 49χρονος πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και τραυμάτισε την 65χρονη αδερφή του και τον 40χρονο ανιψιό του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 40χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για να περιθάλψουν οι γιατροί τα τραύματα που είχε στα χέρια. Αντίθετα, η 65χρονη φαίνεται να είχε απλές αμυχές στα χέρια και δεν χρειάστηκε η συνδρομή κάποιου γιατρού.

Μετά το αιματηρό περιστατικό ο 49χρονος έφυγε από το σπίτι αφήνοντας τους τραυματίες συγγενείς τους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που ξεκίνησαν τις έρευνες αναζητώντας τον δράστη.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 49χρονος φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά θέματα ενώ και στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί.

