Εκβίαζε τον γείτονα της για χρόνια ότι θα τον “καρφώσει” σε ΑΑΔΕ και Πολεοδομία

Επί σειρά ετών εκβίαζε τον γείτονά της, από τον οποίο είχε καταφέρει να αποσπάσει μεγάλα χρηματικά ποσά. Η επιχείρηση για τη σύλληψη της γυναίκας.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων κατηγορούμενη για εκβίαση θα καθίσει, την 9η Ιουνίου 2022, μια κάτοικος της Κω, η οποία φέρεται να απέσπασε σημαντικά ποσά από τον ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προκειμένου να μην καταγγέλλει παραβάσεις που αφορούν στη λειτουργία του, στις Αρχές!

Την 17η Ιουλίου 2019, το μεσημέρι, καταγγέλθηκε στο Τ.Α. Κω, από τον ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Γ. Αβέρωφ ότι στη γειτονιά του διαμένει η κατηγορούμενη, η οποία από το 2003 του ζητά εκβιαστικά χρήματα απειλώντας τον ότι αν δεν της τα δώσει, θα τον καταγγέλλει συνεχώς στην αστυνομία και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως στην πολεοδομία και στην εφορία, με πρόσχημα διάφορες μικροπαραβάσεις και μικροπαρατυπίες στο κατάστημά του.

Ισχυρίστηκε ότι με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να του αποσπάσει μέχρι και το έτος 2015, χρηματικό ποσό 16.000 ευρώ. Επιπλέον, με τον ίδιο τρόπο, κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 του απέσπασε χρηματικό ποσό άνω των 5.000 ευρώ, συνολικά δηλαδή, χρηματικό ποσό 21.000 ευρώ.

Περαιτέρω, από τον Απρίλιο του έτους 2019, όπως είπε, ξεκίνησε και πάλι να του ζητάει χρήματα, εκβιαστικά, αυτή τη φορά, πέραν των άλλων και με το πρόσχημα προβλήματος υγείας.

Ο καταγγέλλων υποστήριξε αυτή τη φορά ότι δεν ενέδωσε στις απειλές και αρνήθηκε να της δώσει τα χρήματα που ζητούσε, και πιο συγκεκριμένα το ποσό των 1.400 ευρώ.

Μετά από αυτή την άρνηση ακολούθησαν αλλεπάλληλοι έλεγχοι στο κατάστημά του από την Εφορία, την Πολεοδομία και την Αστυνομία.

Από την αστυνομία προσημειώθηκε το ως άνω χρηματικό ποσό και φωτοτυπήθηκαν τα χαρτονομίσματα, ώστε να εμφαίνονται οι σειριακοί τους αριθμοί.

Ο φερόμενος ως θύμα, έκλεισε τηλεφωνικά ραντεβού ώστε να συναντηθεί με την κατηγορουμένη περί ώρα 20.45 της 17ης Ιουλίου 2019 έξω από εστιατόριο στην Κω, σημείο το οποίο του υπέδειξε η κατηγορούμενη, ενώ παράλληλα, ενημέρωσε προς τούτο το Τμήμα Ασφαλείας Κω.

Αστυνομικοί της υπηρεσίας έθεσαν τον χώρο συνάντησης υπό επιτήρηση και αφού ο παθών συνάντησε την κατηγορουμένη, της παρέδωσε το ανωτέρω χρηματικό ποσό, το οποίο εκείνη έβαλε μέσα στην τσάντα της.

Κατόπιν αυτού και μετά την απομάκρυνσή του, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Κω, έκαναν αισθητή την παρουσία τους και συνέλαβαν την κατηγορούμενη.

Στην κατοχή της και συγκεκριμένα εντός της τσάντας της, ανευρέθη το προσημειωμένο ποσό που είχε λάβει.

Η κατηγορούμενη, αρνείται την κατηγορία, καίτοι κατελήφθη επ’ αυτοφώρω και μάλιστα ισχυρίζεται ότι ο παθών της πέταξε την τσάντα με τα χρήματα περνώντας από δίπλα της προκειμένου να την ενοχοποιήσει, ισχυρισμός που καταρρίπτεται αφού το όλο συμβάν έγινε με την παρουσία αστυνομικών.

Κατηγορείται έτσι για εκβίαση κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα.

