Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε στον γκρεμό (εικόνες)

Σε γκρεμό στη Λίμνη Ευβοίας έπεσε αυτοκίνητο με τέσσερις επιβαίνοντες.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Λίμνη Ευβοίας, καθώς ένα αυτοκίνητο με 4 επιβάτες έφυγε από την πορεία του και κάτω από άγνωστες συνθήκες, έχει πέσει σε γκρεμό που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξεπερνά τα 20 μέτρα.

Ο ένας από τους επιβάτες, ελαφρά τραυματίας, μπόρεσε να απεγκλωβιστεί από το αυτοκίνητο και ειδοποίησε τις αρχές.

Πέντε πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες έχουν φτάσει στο σημείο και συνεχίζουν τον απεγκλωβισμό των υπολοίπων επιβατών που είναι τραυματίες.

