Αυτοκτονία γυμναστή - Αλεξόπουλος: Η φερόμενη ως υπαίτιος ήταν στο πάρτι με την Μπίκα

Πως, σύμφωνα με τον δικηγόρο, φέρεται να συνδέεται με την Γεωργία Μπίκα η γυναίκα που φέρεται πως έχει άμεση εμπλοκή με τους λόγους που οδήγησαν στην αυτοχειρία.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο δικηγόρος ο οποίος κατονομάστηκε από τον αυτόχειρα γυμναστή, στη Θεσσαλονίκη, στο τελευταίο του σημείωμα.

Ο Θεόφιλος Αλεξόπουλος χαρακτήρισε «απορίας άξιον» το πώς «ένας άνθρωπος φτάνει στην τελευταία δήλωσή του θέλοντας να περιγράψει το τοξικό περιβάλλον που τον οδήγησε σε αυτήν την συμπεριφορά, να κατονομάζει πρόσωπα».

Ο νομικός, ο οποίος ήταν συνήγορος υπεράσπισης των καταγγελλόμενων από τη Γεωργία Μπίκα ως βιαστές της, εκτίμησε ότι, το σημείωμα του 50χρονου καταδεικνύει δύο πράγματα. Αφενός «την ύπαρξη αξιόποινων πράξεων που οδήγησαν στην αυτοκτονία» και δεύτερον ότι, «το άτομο που φέρεται να κατονομάζεται ως υπαίτιο, συμμετείχε στο πάρτι της Πρωτοχρονιάς, όπου καταγγέλλεται ότι βιάστηκε η Γεωργία Μπίκα».

Είπε πάντως πως, η υπόθεση αναδεικνύει τους κανόνες δεοντολογίας για το πώς πρέπει να προσεγγίζεται πληροφορία που μπορεί να είναι και ψευδής, αλλά να διαδοθεί και να σπιλωθούν υπολήψεις.

