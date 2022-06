Ρεθύμνου

Τροχαίο - Ρέθυμνο: Νεκρός οδηγός από ανατροπή γουρούνας

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο της Κρήτης με θύμα έναν άνδρα.

(εικόνα αρχείου)



Ακόμα μία τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στους δρόμους της Κρήτης με νέο τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ένας άνδρας ηλικίας 82 ετών κινούνταν με τη γουρούνα του στον επαρχιακό δρόμο κοντά στο χωριό Θρόνος του Ρεθύμνου όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν αμέσως στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος, παρέλαβαν τον άτυχο άνδρα και τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έδωσαν τιτάνια μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή όμως τελικά ο 82χρονος δεν τα κατάφερε και λίγο αργότερα έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Πλέον αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή όπου η νεκροψία/ νεκροτομή θα αποσαφηνίσει τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο τον άτυχο 82χρονο άνδρα.

πηγή: cretapost.gr

