Λαμία: Τροχαίο με διανομέα (εικόνες)

Το κράνος γλίτωσε από τα χειρότερα τον εργαζόμενο οδηγό.

Τροχαίο ατύχημα με θύμα έναν διανομέα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης το βράδυ, στη Λαμία.

Το τροχαίο έλαβε χώρα στην οδό Υψηλάντη, όπου κινείτο ο διανομέας. Αυτοκίνητο που πήγαινε προς την αντίθετη κατεύθυνση έστριψε αριστερά, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει.

Ο μοτοσικλετιστής βρέθηκε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, όχι όμως σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν κάτοικοι της περιοχής, για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

