Ηράκλειο: επίθεση σε άνδρα με γροθιές και μαχαίρι

Για ποιον λόγο έγινε η επίθεση στον άτυχο άνδρα.

Νέο αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε με μαχαίρι, μόνο λίγα 24ώρα μετά το ενδοοικογενειακό επεισόδιο που συνέβη στα Καμίνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, άγνωστοι δράστες γρονθοκόπησαν και χτύπησαν με μαχαίρι έναν Έλληνα ηλικίας 44 ετών, σήμερα στις 2:00 τα ξημερώματα στο πάρκο Θεοτοκόπουλου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο όπου οι γιατροί περιέθαλψαν τα τραύματα στο πρόσωπο και την πλάτη του 44χρονου ενώ νεότερα στοιχεία αναφέρουν ότι εξακολουθεί να νοσηλεύεται χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπίσει και να συλλάβει τους δράστες του επεισοδίου.

