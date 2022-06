Εύβοια

Κάρυστος: Εντοπίστηκε νεκρός ο ψαροvτουφεκάς

Νεκρός εντοπίστηκε δυστυχώς ο ψαροτουφεκάς που αγνοούνταν εδώ και δύο ημέρες στην θαλάσσια περιοχή της Καρύστου



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πτώμα του άτυχου άνδρα ξέβρασε η θάλασσα στην παραλία Ποτάμι.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, παρέα τριών ψαροντουφεκάδων κατευθύνθηκαν ανοιχτά της Καρύστου προς την πλευρά του Αιγαίου για κατάδυση. Όταν βγήκαν πάλι στην επιφάνεια οι δύο από αυτούς διαπίστωσαν πως ο τρίτος δεν είχε εμφανιστεί και μάλιστα εντόπισαν τη σημαδούρα του να κατευθύνεται ανοιχτά προς τη θάλασσα.

Οι λιμενικές Αρχές που ειδοποιηθήκαν σήμαναν συναγερμό και ξεκίνησε επιχείρηση αναζήτησης με τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) στην οποία μετείχαν 3 περιπολικά του Λιμενικού Σώματος σκάφη ιδιωτών, ενώ στις έρευνες μετείχε και ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού όπως επίσης και ιδιώτες δύτες που ειδοποιήθηκαν.

