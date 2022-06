Ηράκλειο

Ηράκλειο: Αστυνομική επιχείρηση με δεκάδες συλλήψεις

Εκατοντάδες άτομα πέρασαν από τον έλεγχο των Αρχών, ενώ ελέγχθηκαν και δεκάδες άτομα.

Στη σύλληψη εικοσιπέντε ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, στη διάρκεια εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στο Ηράκλειο.

Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ηρακλείου, της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας Ηρακλείου, των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και Μεσσαράς, της Ομάδας Πεζών Περιπολιών Ηρακλείου, του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Ηρακλείου, του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου και του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ελέγχθηκαν διακόσια πενήντα τρία άτομα και διακόσια πενήντα δύο οχήματα. Οι συλλήψεις που έγιναν, αφορούσαν μία για μέθη, δέκα συλλήψεις για στέρηση άδειας οδήγησης, μία για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων, μία σύλληψη για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, δύο για ηχομέτρηση σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δύο για παρεμπόριο και οκτώ συλλήψεις για λοιπά αδικήματα.

Επίσης βεβαιώθηκαν εβδομήντα έξι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τρεις παραβάσεις του αντικαπνιστικού νόμου. Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, κατασχέθηκαν δεκαεπτά δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως ενός μέτρου, τα οποία ήταν εμφυτευμένα σε εννέα γλάστρες, δύο μαχαίρια και ένα ρόπαλο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η δράση αυτή είναι στοχευμένη και αποσκοπεί τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστεί σε όλες τις περιοχές της Κρήτης.

