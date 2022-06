Εύβοια

Εύβοια: 28χρονος βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Χαλκίδα ο χαμός ενός νεαρού άνδρα.

Ένας άνδρας ηλικίας μόλις 28 ετών βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του το μεσημέρι της Τετάρτης στο Βασιλικό Χαλκίδας.

Ο άτυχος νέος που φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του, ενώ ήταν και χρήστης ναρκωτικών ουσιών, εντοπίστηκε στο κρεβάτι του χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως ειδοποιήθηκε αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Από το ΑΤ Χαλκίδας που διενεργεί την προανάκριση, αποκλείστηκε καταρχήν η τέλεση εγκληματικής ενέργειας, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Πηγή: lamiareport

Ειδήσεις σήμερα:

Ευλογιά των πιθήκων: πιθανό κρούσμα στην Ελλάδα

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: η πρώτη “επαφή” με την κεταμίνη και η ανατριχιαστική ανάρτηση

Σύλληψη νηπιαγωγού για σεξουαλική παρενόχληση 5χρονης