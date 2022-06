Μαγνησία

Εργατικό δυστύχημα: Τελευταίο μεροκάματο για 50χρονο

Νεκρός 50χρονος σε καρνάγιο στην Αμαλιάπολη. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε αργά το μεσημέρι σε καρνάγιο συντήρησης σκαφών στην Αμαλιάπολη του Αλμυρού, κατά το οποίο ένας 50χρονος άνδρας έχασε την ζωή του.

Για τον άτυχο 50χρονο ηλεκτροσυγκολλητή ήταν το τελευταίο μεροκάματο όταν έπεσε από γερανό, ενώ έκανε ηλεκτροσυγκολλήσεις σε σκάφος στο καρνάγιο που εργαζόταν στην Αμαλιάπολη.

Το δυστύχημα έγινε κάτω από άγνωστες συνθήκες και ενώ ο 50χρονος,που καταγόταν από την γειτονική Αλβανία και έμενε και εργαζόταν τα τελευταία χρόνια με την οικογένειά του στην Ελλάδα,έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε πλοίο ανεβασμένος σε γερανό.Κάποια κίνηση του 50χρονου δεν ήταν σωστή με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του, να πέσει από ύψος 15 μέτρων περίπου και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε αμέσως στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού.

