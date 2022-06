Δωδεκανήσα

Ρόδος: εξιχνιάστηκε η απόπειρα δολοφονίας 43χρονου

Μέσα σε λίγες ώρες η αστυνομική έρευνα κατέληξε στην διαλεύκανση της υπόθεσης.

Εξιχνιάστηκε, στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης αστυνομικής έρευνας, η απόπειρα ανθρωποκτονίας του 43χρονου που διαπράχθηκε βραδινές της 30 Μαΐου 2022 στη Ρόδο (Σχετικό το από 31.05.2022 Δελτίο Τύπου).

Η εξιχνίαση επετεύχθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου και των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών (Δ.Ε.Ε.-Γ.Ε.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για την υπόθεση αυτή ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο Έλληνες, ηλικίας 34 και 50 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και οπλοχρησία.

Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια αυτοψίας στο χώρο του περιστατικού και τη συλλογή – αξιολόγηση προανακριτικών δεδομένων και στοιχείων, προέκυψαν ευρήματα που προσδιόριζαν τα δυο συλληφθέντα άτομα ως ύποπτα.

Σήμερα νωρίς το πρωί προσήχθησαν, από αστυνομικούς που χειρίζονταν την υπόθεση, στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου όπου εξεταζόμενοι παραδέχθηκαν και περιέγραψαν την πράξη τους.

Όπως διακριβώθηκε, οι δύο δράστες βραδινές ώρες της 30 Μαΐου 2022 εισήλθαν στο οικόπεδο που διέμενε ο 43χρονος με σκοπό να εντοπίσουν-αφαιρέσουν ηλεκτρολογικό υλικό, ωστόσο έγιναν αντιληπτοί, διαπληκτίστηκαν μαζί του, τον τραυμάτισαν με σιδερένιο αντικείμενο και τράπηκαν σε φυγή.

Το αντικείμενο που χρησιμοποίησαν βρέθηκε και κατασχέθηκε.

Οι δράστες συνελήφθησαν έπειτα από έκδοση σχετικού εντάλματος και θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

