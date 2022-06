Χανιά

Πνίγηκε λουόμενος σε παραλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στην Αγία Μαρίνα. Σε τραγωδία κατέληξε το μπάνιο για έναν άνδρα.

Ενας ηλικιωμένος έχασε τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα και πνίγηκε, σήμερα το πρωί της Παρασκευής στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ηλικιωμένος τουρίστας σήμερα το πρωί που έκανε το μπάνιο του στην Αγ. Μαρίνα έχασε τις αισθήσεις του ενώ κολυμπούσε με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Το περιστατικό συνέβη πριν τις 10 το πρωί και δεν υπήρχε ναυαγοσώστης (στο σημείο βρίσκεται ναυαγοσώστης από τις 10).

Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, αλλά δυστυχώς ο άνδρας εξέπνευσε.

Πηγή: zarpanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Πρόεδρε θέλω selfie”: ο Αντώνης στο “Πρωινό” για την φωτογραφία με τον Μητσοτάκη

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο Ερμής και η ερωτική περίοδος (βίντεο)

Παναθηναϊκός: Φωταγωγήθηκε η Λεωφόρος στην επέτειο του Γουέμπλεϊ (βίντεο)