Αχαΐα

Αχαϊα: Σπείρα άδειαζε σπίτια και αυτοκίνητα - Γιατί “χτυπούσε” τα Σάββατα

Μέσα σε ένα μήνα "έβγαλαν" πάνω από 24.000 ευρώ. Γνώριμοι των Αρχών οι δράστες. Πώς δρούσαν.

Κλοπές που είχαν διαπραχθεί σε σπίτια και αυτοκίνητα σε παραλιακές περιοχές της Αχαΐας, της Κορινθίας και της Ηλείας εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αιγιαλείας. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών, οι οποίοι, σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από τις έρευνες, οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας από κοινού με άγνωστο συνεργό τους, είχαν διαπράξει από τις 31 Ιουλίου του 2021 έως τις 28 Αυγούστου του ίδιου χρόνου, εννέα κλοπές σε παραθεριστικές κατοικίες και αυτοκίνητα λουόμενων, κατά τις οποίες είχαν αφαιρέσει χρήματα, τιμαλφή, ηλεκτρονικές συσκευές και κινητά τηλέφωνα.

Οι κατηγορούμενοι δρούσαν κυρίως το Σάββατο, καθώς υπήρχαν πολλοί λουόμενοι στις παραλίες, ενώ επέλεγαν ως τόπο δράσης οικισμούς και παραλίες που ήταν εύκολα προσβάσιμες σε οδικούς άξονες για να μπορούν να διαφεύγουν γρήγορα.

Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι αντικαθιστούσαν σε τακτά χρονικά διαστήματα τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν και τις πινακίδες κυκλοφορίας, ώστε να μην είναι εύκολος ο εντοπισμός τους από την αστυνομία.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν από τη διάπραξη των κλοπών ανέρχεται περίπου στις 24.000 ευρώ, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιγίου.