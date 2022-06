Δωδεκανήσα

Ρόδος: Σεισμός ταρακούνησε το νησί

Ποιο ήταν το επικεντρο και το μέγεθος του σεισμού.

Σεισμική δόνηση 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στην Ρόδο, με αποτέλεσμα να "ταρακουνηθεί" το νησι.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 16 χιλιομέτρων δυτικά, βορειοδυτικά της Καταβιάς και σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το εστιακό βάθος ήταν στα 17.5 χιλιόμετρα.

