Σκοτώθηκε επιστρέφοντας από την βάπτιση του εγγονιού της

Πώς συνέβη το δυστύχημα, στο οποίο έχασε την ζωή της η γυναίκα.

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στον νέο δρόμο Λευκάδας - Βόνιτσας, όταν μια γυναίκα που επέστρεφε από τη βάφτιση του εγγονιού της, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής, λίγο έξω από τον Άγιο Νικόλαο σε σημείο που γίνονται έργα για τον νέο δρόμο Λευκάδα-Βόνιτσα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες το ΙΧ επιβατηγό στο οποίο επέβαινε με τον σύζυγό της, στην προσπάθεια του οδηγού να προσπεράσει φορτηγό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό που είχε δημιουργηθεί λόγω εργασιών.

Ως αποτέλεσμα είχε τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αν και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Λευκάδας όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο σύζυγος της 62χρονης, τραυματίστηκε στο κεφάλι και τα πόδια ενώ δεν εκφράζονται φόβοι για την δίκη του ζωή.

