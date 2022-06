Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τους τσάκωσαν με τα κλοπιμαία στο χέρι

Χειροπέδες τους πέρασαν οι αστυνομικοί. Είχαν κλέψει από διαμέρισμα μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα.



Με τα κλοπιμαία στο χέρι συνελήφθησαν δύο άτομα στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες παραβίασαν διαμέρισμα από όπου αφαίρεσαν από το εσωτερικό του μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα, όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία.

Άμεσα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, ενώ τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στη νόμιμη κάτοχό τους. Κατά τη σύλληψη, βρέθηκαν στην κατοχή των δραστών και τα διαρρηκτικά εργαλεία.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην αυτόφωρη σύλληψη άλλων είκοσι ατόμων για παραβάσεις του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, κλοπή, ληστείες, παράνομη παραμονή στη χώρα και κατοχή πλαστών εγγράφων, σε διάφορες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

