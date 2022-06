Δωδεκανήσα

Ρόδος: Μάνα και γιος διακινούσαν ναρκωτικά

Σε οικογενειακή επιχείρηση είχαν μετατρέψει μία γυναίκα και ο γιος της το εμπόριο ναρκωτικών, ενώ αναζητείται και ο πατέρας.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους, με ομόφωνη απόφαση της τακτικής Ανακρίτριας και της Εισαγγελέως Υπηρεσίας Ρόδου, ένας 24χρονος υπήκοος Αλβανίας και η 46χρονη μητέρα του κατηγορούμενοι για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατά συναυτουργία.

Καταζητούμενος στην ίδια υπόθεση είναι ο 43χρονος πατέρα του.

Για προμήθεια ναρκωτικών από το ίδιο κύκλωμα εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση ένας 39χρονος λιμενικός, ένας 32χρονος κάτοικος Καλυθιών, ένας 27χρονος κάτοικος Αφάντου κι ένας 40χρονος κάτοικος Καλυθιών.

Στους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών περιήλθαν πληροφορίες που ήθελαν τον 24χρονο να διακινεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στο Φαληράκι και στ’ Αφάντου Ρόδου για λογαριασμό του πατέρα του.

Ο πατέρας του εξάλλου είχε συλληφθεί στο παρελθόν, το 2018, ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής, όπου κατασχέθηκαν 33 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και 103 γραμμάρια κοκαΐνης.

Επιπλέον συνελήφθη το 2011 ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και το 2013 για διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και εμπρησμού.

O 24χρονος τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών και διαπιστώθηκε ότι συναντήθηκε με τους ημεδαπούς και με άγνωστα πρόσωπα (γυναίκα και άνδρα) την 12η, 13η, 14η, 15η, 16η, 17η και 18η Μαΐου 2022 και του αποδίδεται ότι τους διέθεσε ναρκωτικά.

Επιπλέον, κατά την παρακολούθησή του διαπιστώθηκε ότι μετέβη σε εταιρεία μεταφορών από την οποία παρέλαβε δέμα καθώς επίσης και στο εμπορικό λιμάνι όπου παρέδιδε δέματα στο πλοίο της γραμμής.

Την 1η Ιουνίου 2022 και ώρα 14:30 ο 24χρονος, παρέλαβε δέμα από μεταφορική εταιρεία και το τοποθέτησε στο αμάξι του.

Επενέβησαν οι αστυνομικοί και τον ακινητοποίησαν. Κατά τον έλεγχο του οχήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε μία αυτοσχέδια πλαστική συσκευασία με κοκαΐνη μικτού βάρους 1.191 γραμμαρίων, ένα αποδεικτικό δαπάνης της εταιρείας μεταφορών, έγγραφα αποστολής χρημάτων σε συγκεκριμένα πρόσωπα από την εταιρεία Western Union.

Σε έρευνα στην οικία στην οποία διαμένει με τον πατέρα και την μητέρα του βρέθηκαν εντός ντουλάπας, δώδεκα αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 411 γραμμαρίων, 19 πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 1.597,2 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική λειτουργική ζυγαριά ακριβείας.

Επίσης, εντός κομοδίνου βρέθηκαν 6.100 ευρώ.

Τέλος, εντός του υπνοδωματίου του 24χρονου βρέθηκε μία αυτοσχέδια πλαστική συσκευασία με κοκαΐνη μικτού βάρους 0,8 γραμμαρίων.

Οι 3 ημεδαποί απολογούμενοι αποδέχθηκαν τις σε βάρος τους κατηγορίες δηλώνοντας ότι προμηθεύθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών για προσωπική τους χρήση. Ο λιμενικός αρνήθηκε τις σε βάρος του κατηγορίες δηλώνοντας ότι συναντήθηκε με τον 24χρονο και πραγματοποίησαν μία αγοραπωλησία ρολογιού.

