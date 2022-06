Κορινθία

Λίμνη Δόξα: άνδρας πνίγηκε ενώ έκανε μπάνιο

Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό κατά το οποίο έχασε τη ζωή του ένας άνδρας.

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτυ στη λίμνη Δόξα.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 47χρονος, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη λίμνη Δόξα στο Φενεό. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Γκούρας, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 47χρονος, είχε παέι για βόλτα στη λίμνη και για άγνωστους λόγους, όταν βούτηξε έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Η σορός του άνδρα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου για νεκροψία – νεκροτομή.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί ο αστυνομικός σταθμός Γκούρας και το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων.

