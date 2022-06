Φθιώτιδα

Φωτιά στη Βάρη: τροχαίο για πυροσβεστικό που ερχόταν από επαρχία (εικόνες)

Ποια η κατάσταση της υγείας του πληρώματος και πώς συνέβη το τροχαίο.

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή πυροσβεστικού οχήματος σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (4/6) στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών στο ύψος του Σχηματαρίου.

Πυροσβεστικό όχημα του Κλιμακίου Αγίου Κωνσταντίνου που κατευθυνόταν στην Αττική να βοηθήσει στη μεγάλη πυρκαγιά της Βούλας, συγκρούστηκε με ΙΧΕ.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το λευκό ΙΧ έπεσε με σφοδρότητα αρχικά πίσω από το πυροσβεστικό και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε όπως στη φωτογραφία.

Ο οδηγός του παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Πολύ καλά στην υγεία τους είναι και οι πυροσβέστες όμως το όχημα τους ακινητοποιήθηκε και δεν μπόρεσε να φτάσει στο σημαντικό προορισμό του.

Πηγή: lamiareport.gr

