Βόλος: Κυνήγι με μπαλτά σε καφετέρια για τα… “μάτια” μιας γυναίκας

Πρωτοφανείς στιγμές σε καφετέρια του Βόλου, με έναν άνδρα να επιτίθεται σε άλλον, για τα…μάτια μιας γυναίκας.

Απίστευτες σκηνές εκτιλύχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής σε καφετέρια της Νέας Ιωνίας , στο Βόλο.

Ένας 51χρονος κυνηγούσε με μπαλτά έναν 45χρονο, για τα «μάτια» μιας γυναίκας. Μάλιστα, όταν έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ οι θαμώνες του καταστήματος είχαν φυγαδεύσει το θύμα στην τουαλέτα του μαγαζιού για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Η Αστυνομία πέρασε χειροπέδες στον δράστη, ο οποίος κρατήθηκε το βράδυ στο Αστυνομικό Τμήμα.

Το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 22:00, όταν ο 51χρονος σταμάτησε το αυτοκίνητό του έξω από το κατάστημα για να αγοράσει τσιγάρα, έχοντας αφήσει την παρέα του στο ΙΧ. Κατά την ολιγόλεπτη απουσία του ο δράστης ισχυρίζεται ότι θαμώνας του καταστήματος, συγκεκριμένα ο 45χρονος φέρεται να ενόχλησε τη σύντροφό του.

Από την πλευρά του το θύμα φέρεται να υποστηρίζει ότι πρόκειται για παρεξήγηση. Ο 45χρονος, που ήταν από νωρίς στο κατάστημα, λέει πως προσκάλεσε φίλο του στην παρέα για μπίρες, όμως επειδή το ΙΧ του 51χρονου ήταν σταθμευμένο κοντά στο σημείο όπου καθόταν, ακούστηκε εσφαλμένα να απευθύνεται στη σύντροφο του δράστη.

Όταν ο 51χρονος ενημερώθηκε το περιστατικό επιστρέφοντας στο ΙΧ του έγινε… ταύρος. Κάλεσε τον 45χρονο να μιλήσουν εκτός του καταστήματος και γρήγορα οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια και θαμώνες προσπαθούσαν να τους χωρίσουν.

Τελικά ο δράστης έφυγε από το κατάστημα, όμως μετά από δέκα λεπτά επέστρεψε αποφασισμένος για όλα έχοντας μαζί του μπαλτά και μαχαίρι!

Ακολούθησαν σκηνές φρίκης με τους πελάτες του καταστήματος να φοβούνται για τα χειρότερα. Στο 100 έγινε κλήση για βοήθεια για θερμό επεισόδιο και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Ο 51χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα, ενώ το θύμα φυγαδεύτηκε στην τουαλέτα του καταστήματος. Ο δράστης κρατήθηκε τη νύχτα για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς οι αστυνομικοί βρήκαν επάνω του και κατάσχεσαν τον μπαλτά και ένα μαχαίρι με μήκος λάμας 12,3 εκατοστών.

Το θύμα πάντως από την πλευρά του δεν θέλησε να δώσει συνέχεια στο επεισόδιο και δεν κατήγγειλε την επίθεση.

Ο συλληφθείς αφέθηκε τελικά ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Πηγή: taxydromos.gr

