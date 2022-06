Ιωάννινα

Ιωάννινα: Νταλίκα κάηκε στην Εγνατία (εικόνες)

Φωτιά ξέσπασε σε νταλίκα η οποία κινείτο στην Εγνατία Οδό. Η επιχείρηση κατάσβεσης.

Νταλίκα που τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εγνατία Οδό, το βράδυ του Σαββάτου, προκάλεσε συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Το βαρύ όχημα κινείτο στην Εγνατία Οδό, με κατεύθυνση προς τα Ιωάννινα κι όταν βρισκόταν κοντά στον κόμβο με την Ιόνια Οδό, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η νταλίκα που ήταν έμφορτη με φράουλες ταξίδευε προς τη Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από τα ελαστικά του οχήματος με τον οδηγό να σταματά το όχημα μετά την έξοδο της ήραγγας Δωδώνης ,να αποσυνδέει τον τράκτορα για να περιορίσει την έκταση της ζημιάς ,ενώ ειδοποίησε την Πυροσβεστική και παράλληλα προσπάθησε όσο μπορούσε να σβήσει τη φωτιά .

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και η Τροχαία ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε για δύο περίπου ώρες .

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνά το αρμόδιο Τμήμα της Π.Υ.

Πηγή: Epirus-tv-news.gr

