Χανιά

Διασώστης του ΕΚΑΒ έπεσε θύμα κλοπής την ώρα που έσωζε άνθρωπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτο θράσος από άγνωστο, που έκλεψε διασώστη του ΕΚΑΒ την ώρα που ο άνθρωπος έκανε τη δουλειά του.

Απίστευτο θράσος είχε ένας κλέφτης, που άρπαξε το τσαντάκι διασώστη του ΕΚΑΒ την ώρα που εκείνος προσέφερε βοήθεια σε συνάνθρωπό του στα Χανιά.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου, στην οδό Δικτύνης, στα Χανιά.

Όταν οι διασώστες βγήκαν από το ασθενοφόρο, δεν κλείδωσαν, καθώς έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια στον συνάνθρωπό τους που τη χρειαζόταν.

Όταν όμως μπήκαν ξανά στο ασθενοφόρο, ο ένας από αυτούς διαπίστωσε ότι κάποιος του είχε κλέψει το τσαντάκι του μέσα στο οποίο υπήρχε και χρηματικό ποσό αλλά και όλα τα προσωπικά του έγγραφα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βίντεο από κλειστό κύκλωμα έχει καταγράψει το περιστατικό και δείχνει την ώρα που οι διασώστες έχουν σπεύσει να επιληφθούν του σοβαρού περιστατικού, κάποιον άγνωστο να κινείται κοντά στο ασθενοφόρο, να προσποιείται ότι μιλά στο κινητό και στη συνέχεια να ανοίγει την πόρτα και να κλέβει το τσαντάκι.

Δυστυχώς, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που διασώστες του ΕΚΑΒ πάνω στη δουλειά τους έχουν πέσει θύματα κλοπής και πραγματικά τέτοια περιστατικά προκαλούν οργή καθώς τα θύματα είναι άνθρωποι που εκείνη τη στιγμή κάνουν κάτι “ιερό” και σώζουν κάποιον συνάνθρωπό μας.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία: Στοιχεία - σοκ για τα κρούσματα στην Ελλάδα

Βόλος: Κυνήγι με μπαλτά σε καφετέρια για τα… “μάτια” μιας γυναίκας

Ιωάννινα: Νταλίκα κάηκε στην Εγνατία (εικόνες)