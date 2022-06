Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε δέντρο - νεκρός ο οδηγός

Πως συνέβη το μοιραίο δυστύχημα.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ύψος της Καρδίας.

Πιο συγκεκριμένα, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και έπεσε πάνω σε δέντρο με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ο 31χρονος οδηγός.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 31χρονο βαριά τραυματισμένο στο νοσοκομείο “Παπανικολάου“, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.

