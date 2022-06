Οικονομία

Θεσσαλονίκη: 12 συλλήψεις σε νυχτερινά μαγαζιά για ηχορύπανση

Πού εντοπιστηκαν οι περισσότερες παραβάσεις.

Έλεγχοι για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, διενεργούνται από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, σε διάφορες περιοχές, συνολικά 12 άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν σε ισάριθμα καταστήματα, κυρίως καφέ-μπαρ, στερεοφωνικά συγκροτήματα και ηλεκτρονικό υπολογιστή, κατά περίπτωση, με ενισχυτή, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.

Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς.

