Πάτρα: ανήλικοι επιτέθηκαν σε 14χρονα

Άγρια επίθεση από έναν 16χρονο κι έναν 17χρονο δέχθηκαν πέντε 14χρονοι. Χειροπέδες στους ανήλικους και για κλοπή.

Επίθεση από δύο ανήλικους, έναν 17χρονο και έναν 16χρονο, δέχθηκαν πέντε 14χρονοι στην παραλιακή περιοχή Δάφνες, της Πάτρας, ενώ έπειτα από λίγη ώρα οι δράστες συνελήφθησαν από την αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 17χρονος και ο 16χρονος, μαζί με άγνωστους συνεργούς τους, προσέγγισαν αρχικά τους πέντε 14χρονους λουόμενους και απειλώντας τους φραστικά, τους αφαίρεσαν ένα ζευγάρι παπούτσια.

Στη συνέχεια, οι συλληφθέντες επιτέθηκαν στους ανήλικους χτυπώντας τους με τα χέρια και τα πόδια στο σώμα, προκαλώντας σωματικές βλάβες, σε δυο από τους 14χρονους.

Από την προανάκριση που έκαναν οι αστυνομικοί της Ασφαλείας Πατρών προέκυψε, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι ο 17χρονος είχε αφαιρέσει νωρίτερα στην ίδια παραλία, από λουόμενη το κινητό της τηλέφωνο και μικρό χρηματικό ποσό, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του κατά τη σύλληψη του.

Παράλληλα, συνελήφθη η μητέρα του 16χρονου, κατηγορούμενη για παραμέλησης της εποπτείας του.

