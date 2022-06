Φωκίδα

Άμφισσα: Λεωφορείο ΚΤΕΛ τυλίχθηκε στις φλόγες (βίντεο)

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής 5 Ιουνίου 2022 στον κόμβο Μενιδίου της Ιόνιας Οδού όταν ένα λεωφορείο ΚΤΕΛ τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για λεωφορείο του ΚΤΕΛ το οποίο έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία, ενώ οι επιβάτες και ο οδηγός αποβιβάστηκαν εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία τους.

Δυνάμεις τις πυροσβεστικής, έσπευσαν στο σημείο, με το όχημα να φαίνεται πως έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Στο σημείο βρίσκεται και δύναμη της Αστυνομίας.

Πηγή: karvasaras.gr

