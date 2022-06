Μεσσηνία

Φωτιά στη Μεσσηνία

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο από αέρος και εδάφους.

Φωτιά εκδηλώθηκε στη Μεσσηνία και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Χράνοι.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι μεγάλη καθώς επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα.

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Η φωτιά στη Μεσσηνία αποτεφρώνει αγροτοδασική έκταση, ενώ για την κατάσβεση επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Τ.Κ. Χράνοι Μεσσηνίας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 5, 2022

