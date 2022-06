Χανιά

USS Hershel “Woody” Williams: Στη Σούδα το θηριώδες ελικοπτεροφόρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη βάση της Σούδας κατέπλευσε το αμερικανικό ελικοπτεροφόρο. Εντυπωσιακές εικόνες.



Στη βάση της Σούδας κατέπλευσε το πρωί της Κυριακής, το θηριώδες αμερικανικό ελικοπτεροφόρο USS Hershel «Woody» Williams και θα παραμείνει μέχρι τις 14 Ιουνίου.

Το θηριώδες ελικοπτεροφόρο των ΗΠΑ USS Hershel «Woody» Williams, το οποίο έχει μήκος 230 μέτρων και διαθέτει ένα κατάστρωμα πτήσης 4.830 τετραγωνικών μέτρων, είναι ένα πλοίο ειδικών επιχειρήσεων, που μεταφέρει ελικόπτερα και πεζοναύτες.

Έχει πάρει το όνομά του από τον ανθυπασπιστή των Πεζοναυτών Hershel Woody Williams, τελευταίου επιζώντος παρασημοφορημένου με το παράσημο της Τιμής του Αμερικανικού Κονγκρέσου για τον ηρωϊσμό του στη μάχη της Ίβο Τζίμα.

Πηγή: zarpanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Δεν θα κάνω τα λάθη των προηγούμενων που “άφησαν” τα νησιά στην Ελλάδα

Εύβοια: η θάλασσα γέμισε... εικόνες! (βίντεο)

Ο Πάμπλο Λάσο στο νοσοκομείο με έμφραγμα