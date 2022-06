Αχαΐα

Πάτρα: άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ

Αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή. Έρυνες κάνουν οι αρχές για τον εντοπισμό των δραστών.

Άγνωστοι ανατίναξαν μηχάνημα ΑΤΜ που βρισκόταν έξω από σουπερ μάρκετ στην Οβρυά, στις 3.50 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Για να ανατινάξουν το ΑΤΜ χρησιμοποίησαν εκρηκτική ύλη, ενώ φαίνεται πως δεν κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα από το μηχάνημα, καθώς οι κασετίνες με τα χαρτονομίσματα είναι στην θέση τους.

Από την έκρηξη που ήταν ιδιαίτερα ισχυρή προκλήθηκαν ζημιές σε ένα Ι.Χ. , καθώς τμήματα από το διαλυμένο μηχάνημα εκτοξεύτηκαν σε απόσταση.

Η Αστυνομία κάνει έρευνες για να εντοπίσει και να συλλάβει τους δράστες.

Πηγή: tempo24.news

