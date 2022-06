Κυκλάδες

Σαντορίνη - τροχαίο: νεκρός ο οδηγός μηχανής

Με αίμα βάφτηκε για ακόμη μία φορά η άσφαλτος στη Σαντορίνη.

Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Σαντορίνη.

Πιο συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Δευτέρας λίγο μετά τη μία το βράδυ, οδηγός μηχανής, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα και να ξεφύγει της πορείας του, να συγκρουστεί με κολώνα και να τραυματισθεί θανάσιμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο προς Ακρωτήρι και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, δυνέμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρο, όμως για τον άτυχο άνδρα ήταν πλέον αργά.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

"Μοτοσυκλέτα, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε στύλο της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του δικυκλιστή."

Ποιος ήταν ο άτυχος δικυκλιστής

Ο άτυχος άνδρας που έχασε τη ζωή του σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο Ντίνος Σπυρόπουλος.

Η είδηση θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην Πάτρα, τόπος καταγωγής του, αφού στο νησί της Σαντορίνης, είχε πάει να εργαστεί ως μάγειρας. Παλαιότερα, διατηρούσε κατάστημα εστίασης στην Πάτρα.

Πηγή: cyclades24.gr / dete.gr

