Ενδοοικογενειακή βία: νεαρός έδειρε την γιαγιά του

Σοκ προκαλεί το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα 82χρονη και δράστη τον εγγονό της.

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αυτήν τη φορά στο Ηράκλειο της Κρήτης, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Ένας 22χρονος, ο οποίος ζει με τον παππού και τη γιαγιά του, χτύπησε την ηλικιωμένη και εξαφανίστηκε.

Δεν έχει γίνει γνωστό τι προηγήθηκε του ξυλοδαρμού της 82χρονης, όμως ο νεαρός έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.

