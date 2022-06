Δωδεκανήσα

Ενδοοικογενειακή βία: βαριά ποινή στον άνδρα που μαχαίρωσε την σύζυγο του

Αμείλικτος ήταν ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης, για τον άνθρωπο που επιτέθηκε με μαχαίρι στην γυναίκα του, επειδή του ζήτησε διαζύγιο.

Ποινή κάθειρξης 17 ετών και 9 μηνών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου σε έναν 47χρονο ημεδαπό κατηγορούμενο για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για παραβίαση περιοριστικών όρων, για οπλοφορία και οπλοχρησία και για απειλή εις βάρος συζύγου.

Ο 47χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Ιαλυσού το βράδυ της 31ης Ιουλίου 2021 διότι μαχαίρωσε την 36χρονη σύζυγό του, υπήκοο Αλβανίας.

Απολογούμενος ισχυρίστηκε ότι έχει απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά αλλά πάσχει από ψυχική πάθηση και ότι δεν θυμάται απολύτως τίποτε από τα όσα έλαβαν χώρα μεταξύ του ίδιου και της συζύγου του.

Οπως απεκάλυψε η dimokratiki.gr, την 31η Ιουλίου 2021 και περί ώραν 22.40 ο 47χρονος αφού διαπληκτίστηκε με την σύζυγό του και μητέρα των δύο ανήλικων παιδιών τους (διαμένουν την περίοδο αυτή σε συγγενικό τους πρόσωπο εκτός Ρόδου), εντός της οικίας τους στην περιοχή Βουνάρα της Ιαλυσού διότι του δήλωσε την επιθυμία της να χωρίσουν, την μαχαίρωσε.

Πιο συγκεκριμένα φώναζε και την απειλούσε ότι θα την σκοτώσει, ενώ με μαχαίρι της κατάφερε αρχικώς χτυπήματα στα χέρια.

Η 36χρονη αμυνόμενη κατάφερε να σπάσει τη λεπίδα του στιλέτου, ενώ από τις φωνές της, στο σημείο έσπευσαν γείτονες που προέτρεπαν τον δράστη να σταματήσει να την μαχαιρώνει. Του απέσπασαν την προσοχή και η γυναίκα κατόρθωσε να ξεφύγει και να βγει αιμόφυρτη στον δρόμο. Ο 47χρονος εξήλθε από την οικία και όταν αντιλήφθηκε το πλήθος έσπευσε να εξαφανιστεί με τη μοτοσυκλέτα του.

Το θύμα εισήλθε εντός της οικίας της για να καθαρίσει τα τραύματά της και μετά από λίγα λεπτά εμφανίστηκε ξανά ο δράστης με σκοπό να την σκοτώσει και της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα με ένα μαχαίρι κουζίνας.

Επενέβησαν δύο γείτονες που τον ακινητοποίησαν και κατάφεραν να απομακρύνουν το θύμα. Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικοί του ΑΤ Ιαλυσού και τον συνέλαβαν.

Σε έρευνα στην οικία, βρέθηκαν ένα μαχαίρι με μήκος λάμας 11 εκατοστά, ένα στιλέτο με σπασμένη λάμα, ένα ιδιόχειρο σημείωμα 3 σελίδων κι ένα κινητό τηλέφωνο.

Η 36χρονη κατάθεσε μεταξύ άλλων ότι ο σύζυγός της λόγω εξάρτησης από το αλκοόλ είναι βίαιος, ότι την έχει χτυπήσει στο παρελθόν, ενώ έχει πάρει μια καραμπίνα και την έστρεψε προς το μέρος της, απειλώντας την ότι θα την σκότωνε. Ισχυρίζεται ακόμη ότι ο 47χρονος κάνει χρήση ναρκωτικών και έχει γίνει αφόρητη η συμβίωσή τους.

Της πέταξε τον Ιούλιο του 2021 ένα κλειδί στο μάτι και της έσκισε το διαβατήριο, ενώ δεν έκανε αποτοξίνωση, όπως είχε υποσχεθεί. Τον έβρισκε, όπως είπε, με χάπια και με σύριγγες και αποφάσισε να τον χωρίσει καθώς δεν έβλεπε καμία διάθεση από μέρος του να επανέλθει. Την 26η Ιουλίου 2021 είχε δει ένα μήνυμα από φίλο της συζύγου του στο messenger και τον κάλεσε εξυβρίζοντάς τον, ενώ ακολούθως βιαιοπράγησε εις βάρος της με αποτέλεσμα να οδηγηθεί ενώπιον του αυτοφώρου.

Απολογούμενος με επίκληση ιατρικών βεβαιώσεων υποστήριξε ότι πάσχει από σχιζοφρένεια και μανιοκατάθλιψη τα τελευταία 6 έτη κι ότι κάνει χρήση ναρκωτικών επί 37ετία.

Για τα όσα συνέβησαν ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται τίποτε καθώς είχε κάνει χρήση ουσιών.